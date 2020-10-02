В Кремле прокомментировали рост числа зараженных COVID-19

Растущее число зараженных новой коронавирусной инфекцией требует мобилизации всех систем страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», - уточнил официальный представитель Кремля.

При этом Песков акцентировал внимание на том, что введение серьезных ограничительных мер, например как введение нерабочих недель, входит в прерогативу правительственного штаба, а не Кремля.

По последним данным, в России число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 9 412 человек. Общее число зараженных за время пандемии достигло 1 194 643 граждан.