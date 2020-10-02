Полярная ночь и низкие температуры: метеоролог назвала место в РФ с наиболее тяжелыми условиями труда

Полярная ночь, сильные ветры и низкие температуры делают поселок Тикси в Республике Саха местом с самыми неблагоприятными условиями труда. Об этом сообщила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

«Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью», - заявила РИА Новости Маршалик.

Условия труда в арктических районах традиционно считаются самыми тяжелыми, добавила метеоролог. В прошлом году в России к 13 арктическим районам было добавлено еще восемь. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов. Так, все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, считаются арктической зоной.