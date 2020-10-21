Ученые нашли в организме человека неизвестный науке орган

Медики из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека, ранее неизвестный науке.

Ученые провели обследование пациентов, в ходе которого сочетали позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Исследователи вводили в организмы испытуемых глюкозу, предварительно отмеченную радиоактивными изотопами, с целью обнаружения опухолей. Однако в ходе исследования медики увидели на снимках четвертую пару слюнных желез, которые также вступили в реакцию с введенной глюкозой.

Неизвестный науке орган обнаружили у всех 100 пациентов, которых обследовали с помощью сканера PSMA PET/CT. Вскрытия мужского и женского тел подтвердили открытие, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiotherapy and Oncology.

Ученые подчеркнули, что ранее было известно всего о трех крупных парах слюнных желез - околоушных, подчелюстных и подъязычных. Так как обнаруженные железы находятся за трубным валиком глотки, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше они оставались незамеченными по причине неудобного для исследования расположения.