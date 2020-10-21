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Мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди

Виктория Ивашечкина
14:12 21.10.2020
По имеющейся информации, у него при себе граната и автомат.
Мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди
© Фото: InstagramFOTOGRAFIN, Pixabay

Мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети). 

По имеющейся информации, у него при себе автомат и граната. Идет спецоперация.

Отмечается, что в заложники взяты как сотрудники банка, так и клиенты. В настоящее время неизвестно, каковы его требования и мотивы. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ, передает Sputnik Грузия.

О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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