Мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди

Мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).

По имеющейся информации, у него при себе автомат и граната. Идет спецоперация.

Отмечается, что в заложники взяты как сотрудники банка, так и клиенты. В настоящее время неизвестно, каковы его требования и мотивы. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ, передает Sputnik Грузия.

О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается.