Мужчина захватил заложников в грузинском Зугдиди
По имеющейся информации, у него при себе граната и автомат.
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Мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).
По имеющейся информации, у него при себе автомат и граната. Идет спецоперация.
Отмечается, что в заложники взяты как сотрудники банка, так и клиенты. В настоящее время неизвестно, каковы его требования и мотивы. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ, передает Sputnik Грузия.
О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается.