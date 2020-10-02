В России за сутки выявили 9 412 новых случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки обнаружили 9 412 заболевших COVID-19, общее количество инфицированных в стране достигло 1 194 643. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 412 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 550 (27,1%) без клинических проявлений», - заявили в оперштабе.

За все время в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая COVID-19. Темп прироста составляет 0,8%.

Наибольшее количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом наблюдается в Москве - 2 704. Затем следуют Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская область (209), Нижегородская область (191).

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,3%), Чувашской Республике (0,3%), Тульской области (0,3%), Чеченской Республике (0,3%), Смоленской области (0,4%), Республике Татарстан (0,4%).

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 186. Всего от инфекции умерли 21 077 человек. По данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех инфицированных в стране. Всего в настоящее время в России продолжают лечение 203 270 человек.