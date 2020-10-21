Лавров обсудил неотложные вопросы по Карабаху с коллегами из Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. На них обсуждались неотложные вопросы по Нагорному Карабаху.

Встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоялись в Москве 20 и 21 октября.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», - говорится в сообщении МИД РФ.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Лавров ранее призвал прекратить конфронтационную риторику по ситуации и подчеркнул, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.