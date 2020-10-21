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Чубайс отреагировал на слухи об уходе из «Роснано»

Анна Касаткина
13:05 21.10.2020
Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайсу поступило предложение «заняться Арктикой».
Чубайс отреагировал на слухи об уходе из «Роснано»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал информацию о своем якобы предстоящем уходе из компании. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что Чубайсу поступило предложение «заняться Арктикой».

Другие подробности издание не озвучило. Чубайс с иронией отреагировал на эти слухи на своей странице в Facebook.

«Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», - написал он.

Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 году указом президента Дмитрия Медведева. В 2010 году корпорация была реорганизирована в ОАО «Роснано». С 2011 года Чубайс занимал должность председателя правления ОАО «Роснано», с 2014-го стал председателем правления ООО «Управляющая компания "Роснано"».

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