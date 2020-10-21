В Кремле заявили, что никаких разговоров о втором локдауне в России нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не ведут никаких разговоров о новом локдауне. По его словам, такая мера по борьбе с коронавирусом в России пока не планируется.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что перенастроенная в марте система здравоохранения на данный момент способна сдерживать натиск пандемии COVID-19. Работа, проделанная этой весной, уже продемонстрировала высокую результативность.

«Система здравоохранения уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией», - заявил Песков.

По информации оперштаба, число летальных исходов из-за COVID-19 в России за последние сутки возросло на 317 против 269 днем ранее. Всего из-за коронавируса в России умерли 24 952 человека. Число заразившихся коронавирусом в стране, по данным оперштаба, за сутки возросло на 15 700, общее число заболевших с начала пандемии составляет 1 447 335.