В МИД Армении заявили, что глава ведомства прибыл в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом. Об этом в Facebook написала представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Ранее она сообщала, что в планы главы МИД также входит визит в США и встреча с госсекретарем. Майк Помпео и Зограб Мнацаканян, как отмечалось, должны встретиться 23 октября.

Напомним, что Армения - одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. В субботу, 17 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Лавров акцентировал внимание на сохраняющейся актуальности заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября. Речь идет о необходимости прекращения огня в гуманитарных целях.