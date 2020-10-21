В Ростове проводят проверку после данных о смерти 13 человек на ИВЛ

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области начал проверку по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко после информации о смерти 13 пациентов на ИВЛ в больнице Ростова-на-Дону.

«Территориальный орган Росздравнадзора проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что несколько пациентов городской больницы №20 в Ростове-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.