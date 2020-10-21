Кремль выразил надежду на продолжение диалога с США по ДСНВ

Россия надеется на продолжение диалога с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку он в интересах безопасности всего мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тематики контроля над вооружениями и ДСНВ, эта тема носит стратегический характер и общемировое значение - не только в интересах наших двух стран, это в интересах безопасности и стабильности всего мира», - сказал представитель Кремля.

Накануне, 20 октября, официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявил, что Вашингтон готов немедленно провести переговоры с Москвой, чтобы устранить разногласия по соглашению.

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий Договор без всяких условий на год. Накануне МИД РФ заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно Договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.