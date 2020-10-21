В центре Гамалеи назвали объем производства вакцины от COVID-19 к декабрю

Объем производства вакцины против коронавируса «Спутник V» к декабрю может составить 5-6 млн доз в месяц. Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая в Совете Федерации.

«Приблизительная оценка: на декабрь количество выпускаемого препарата составит, я надеюсь, пять-шесть миллионов доз в месяц», - сказал он.

По словам Гинцбурга, это позволит в течение 10-12 месяцев сделать прививки 70% населения страны.

«Это тот порог, который, согласно учебникам эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передается аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой», - объяснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в столице.