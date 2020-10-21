Число умерших от коронавируса за сутки в России впервые превысило 300

По информации оперштаба, число летальных исходов из-за COVID-19 в России за последние сутки возросло на 317 против 269 днем ранее. По словам специалистов, это максимум за все время пандемии в стране.

Всего из-за коронавируса в России умерли 24 952 человека. В частности, за сутки умерли 63 пациента в Москве, 49 - в Санкт-Петербурге.

Число заразившихся коронавирусом в стране, по данным оперштаба, за сутки возросло на 15 700, общее число заболевших с начала пандемии составляет 1 447 335. Днем ранее в стране выявили максимальные с начала пандемии 16 319 случаев. Всего в настоящее время в РФ болеют 325 823 человека.