Названы главные распространители COVID-19

Ученые из Университета Джона Хопкинса, Принстонского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что более других коронавирус распространяют молодые люди и дети.

Исследователи рассмотрели данные о 85 тысячах случаев заражения на 575 тысяч жителей Индии и отследили, как они инфицировались вирусом. Выяснилось, что всего 8% переносчиков COVID-19 «ответственны» за 60 процентов следующих заражений.

Большинство этих «распространителей» оказались молодыми людьми. Ученые пришли к выводу, что молодые чаще других в среднем распространяют вирус. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ранее были названы болезни, вызывающие тяжелое течение коронавируса. По словам специалиста, риск тяжелого течения COVID-19 выше у тех, кто страдает болезнями, при которых иммунная система организма поражает его нервную систему.