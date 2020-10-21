Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов. Он также добавил, что заболевание было обнаружено у протоиерея давно и его смерть не имеет связи с коронавирусом.

Димитрий Смирнов заразился коронавирусом весной этого года. После лечения он проходил длительную реабилитацию. По данным СМИ, в конце сентября состояние Смирнова осложнилось, из-за чего он попал в реанимацию.

О смерти Смирнова стало известно утром 21 октября. Протоиерей умер на 70-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.