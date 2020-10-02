Более 5 млн туристов посетили Крым с начала 2020 года

С начала 2020 года на территории Крыма отдохнули свыше пяти миллионов туристов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В частности, за сентябрь полуостров посетили более 1,1 миллиона человек - загрузка работающих средств размещения составила до 90%, что почти в два раза превышает показатели этого же периода за прошлый год.

«За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек», - написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

При этом значительно увеличилось и число автотуристов, превысив отметку 670 тысячи человек.

Также Аксенов уточнил, что на данный момент на октябрь по-прежнему сохраняется высокий спрос на бронирование отелей и санаториев.