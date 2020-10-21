В России могут запретить рекламу в почтовых ящиках

В России могут запретить бросать рекламные листовки в почтовые ящики россиян. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, направив соответствующее предложением главам Минцифры и Минстроя, пишут «Известия».

Депутатскую инициативу поддержали в Общественной палате и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ. По словам члена общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, в российском законодательстве на сегодняшний день нет понятия «безадресная рассылка», поэтому кто угодно может раскладывать свою рекламу в почтовые ящики. К примеру в США и странах Европы почтовые ящики считаются частной собственностью и их использование в подобных целях запрещено.

«Нормы отсутствуют, потому что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам», - пояснил депутат Виктор Зубарев.

Он предложил внести соответствующие изменения в законы «О почтовой связи» и «О рекламе», в которых будет прописано, что почтовые ящики являются собственностью россиян. Согласно инициативе, исключения должны составить социальная реклама, важные справочно-информационные сведения, газеты и журналы официальных СМИ.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили запретить распространение рекламы посредством платежных документов на жилищно-коммунальные услуги. В 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, но управляющие компании и расчетные центры начали вкладывать рекламные листовки в конверты.