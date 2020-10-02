Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Карабахе

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом в паблике WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

По его словам, певица находится в безопасности, она укрылась от обстрела в блиндаже. Отмечается, что на звонки Чичерина не отвечает, но была онлайн в одной из соцсетей несколько минут назад.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.