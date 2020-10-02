В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, заразившегося новой коронавирусной инфекцией.

«Мы, безусловно, желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О заражении Трампа и его супруги Мелании COVID-19 стало известно утром 2 октября.

До этого американский лидер сообщал, что ушел на самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус в связи с заболеванием своего советника.

По словам врача Трампа, состояние президента и первой леди США оценивается как хорошее.