СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке

Американские СМИ сообщили, что, согласно налоговым отчетам лидера США Дональда Трампа, у него есть банковский счет в Китае.

По информации NYT, счет контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC. Уточняется, что она заплатила $188 тысяч в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год. Помимо этого, у президента есть еще два зарубежных счета - в Великобритании и Ирландии.

Журналисты пишут, что счета Трампа в иностранных банках оформлены на юридических лиц. Именно поэтому они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях главы Белого дома. Отчеты не содержат подробных сведений о том, какие суммы могли пройти через зарубежные счета политика.

Специалисты объяснили открытие счета в китайском банке тем, что компания Трампа собиралась вести бизнес в КНР и платить местные налоги.

Юрист штаба Трампа уточнил, что счет был открыт после того, как фирма открыла офис в Китае «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии».

При этом уточняется, что никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось. Также юрист уверяет, что с 2015 года офис оставался бездействующим.