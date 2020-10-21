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СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке

Виктория Ивашечкина
11:40 21.10.2020
Авторы статьи пишут, что данные счета не фигурируют в публичных финансовых отчетностях главы Белого дома.
СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке
© Фото: Erin Scott, Keystone Press Agency, Globallookpess

Американские СМИ сообщили, что, согласно налоговым отчетам лидера США Дональда Трампа, у него есть банковский счет в Китае.

По информации NYT, счет контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC. Уточняется, что она заплатила $188 тысяч в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год. Помимо этого, у президента есть еще два зарубежных счета - в Великобритании и Ирландии. 

Журналисты пишут, что счета Трампа в иностранных банках оформлены на юридических лиц. Именно поэтому они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях главы Белого дома. Отчеты не содержат подробных сведений о том, какие суммы могли пройти через зарубежные счета политика.

Специалисты объяснили открытие счета в китайском банке тем, что компания Трампа собиралась вести бизнес в КНР и платить местные налоги.

Юрист штаба Трампа уточнил, что счет был открыт после того, как фирма открыла офис в Китае «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии».

При этом уточняется, что никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось. Также юрист уверяет, что с 2015 года офис оставался бездействующим.

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