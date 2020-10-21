Инфекционист рассказал, что необходимо для реабилитации после коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что реабилитация после выздоровления от COVID-19 должна состоять из дыхательной гимнастики и лечебной физической культуры. Также Чуланов добавил, что питание человека, перенесшего коронавирус, должно быть разнообразным, с достаточным количеством фруктов.

«В основном реабилитация аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура... Питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов», - рассказал Чуланов РИА Новости.

За последние сутки в России выявлено 15 700 инфицированных COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений - 4 076. За сутки подтверждено 317 летальных случаев с коронавирусом.