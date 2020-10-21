В Азербайджане опровергли сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о сбитом в Карабахе самолете ВВС страны.

«Распространенная информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является очередной фальсификацией армянской пропагандистской машины», - сказано в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана, передает РИА Новости.

Напомним, пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян ранее сообщила, что подразделения Армии обороны Карабаха сбили на южном направлении линии соприкосновения азербайджанский самолет.

В Нагорном Карабахе 27 сентября начались бои на линии соприкосновения. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий, а также артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Ранее в Азербайджане заявили о нарушении перемирия со стороны Армении. При этом позже о нарушении перемирия со стороны Азербайджана сообщили уже в Минобороны Армении. До этого страны приняли решение о гуманитарном перемирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Москве 9 октября и встреч сопредседателей Минской группы.