Археологи нашли 14 хорошо сохранившихся саркофагов в некрополе под Каиром

На территории некрополя Саккара вблизи Каира были найдены 27 древних саркофагов в отлично сохранившемся состоянии. Возраст находки, обнаруженной египетскими археологами, составляет около 2500 лет.

Масштабные раскопки проводятся еще с весны 2018 года. За четвертый сезон работ, стартовавший 1 августа текущего года, было найдено 14 новых гробов.

Найденные на глубине около 10 метров под землей и более саркофаги из крашеного дерева сохранились в прекрасном состоянии. Предполагается, что артефакты относятся к 26-й династии фараонов. В одном из них была обнаружена также хорошо сохранившаяся мумия. Еще несколько гробов планируется вскрыть в ближайшее время.

Информацию о раскопках предоставил РИА Новости генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

Ранее в той же области во время первого сезона раскопок специалистами были обнаружены гробницы с мумифицированными животными.