В море у берегов Камчатки зафиксировали выброс нефтепродуктов. Их содержание в воде согласно результатам проб превышает норму в четыре раза, в том числе фенола - в два раза. Об этом сообщили в краевом Минприроды.

Пляжи усеяны мертвыми нерпами, рыбой и моллюсками. Первыми о ЧП сообщили местные серферы. Они заметили, что морская вода изменила цвет, а после ныряния начинаются проблемы с глазами - они краснеют, зудят, веки опухают и покрываются пленкой.

Региональная прокуратура начала проверку. Там сообщили, что, возможно, причиной высокой концентрации нефтепродуктов в воде стали выбросы с проходящих кораблей.