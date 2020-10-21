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В Роспотребнадзоре назвали причины понижения иммунитета осенью

Иван Линдеманн
01:01 21.10.2020
В службе заявили, что в этот период необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.
В Роспотребнадзоре назвали причины понижения иммунитета осенью
© Фото: pixabay

Защитные функции организма могут понизиться из-за переохлаждения, которое связано с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что из-за этого человек становится более уязвим к разным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

В службе заявили, что осенью и зимой необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

«В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов можно направлять обращения в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, на основании которых специалистами будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений», - рассказали РИА Новости в ведомстве.

По правилам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23 градуса, в спальных детских садов - 19-20 градуса, в классах школ - 18-24 градуса, в палатах лечебно-профилактических учреждений - 20-26 градуса, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - не ниже 20 градусоа, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 20-22 градуса.

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