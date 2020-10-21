Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда
Сегодня известному режиссеру исполняется 75 лет.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда режиссеру Никите Михалкову.
В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
Сегодня, 21 октября, Никита Сергеевич Михалков отмечает юбилей, ему исполнилось 75 лет. За годы работы кинорежиссер неоднократно становился лауреатом престижных наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, «Оскар» и многие другие.