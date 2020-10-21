Басилашвили прокомментировал сообщения о госпитализации Крючковой
Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда фильма «Большая перемена» оказалась на больничной койке.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил, что несколько дней назад общался по телефону с актрисой Светланой Крючковой, госпитализированной в одну из больниц Санкт-Петербурга.
«Я с ней говорил по телефону несколько дней назад, вчера или позавчера... Она сказала, что прекрасно себя чувствует», - сказал актер телеканалу «Звезда».
Накануне в СМИ появилась информация о том, что 70-летняя Светлана Крючкова госпитализирована, однако причина обращения к медикам остается неизвестной.
Светлана Крючкова - актриса театра, кино и озвучивания, народная артистка РСФСР, лауреат премии «Ника». Наиболее известна ее роль Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена».