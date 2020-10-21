Ученые рассказали о вреде шипованной резины для здоровья

Ученые из Финляндии заявили, что использование шипованной резины в городе имеет определенные негативные последствия. Это связано с тем, что создаваемая шинами мелкая пыль смешивается с загрязняющими веществами на асфальте и, проникая в легкие человека, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем.

Результаты в рамках программы NASTA показали, что примерно 75% пыли на улицах Хельсинки возникает от использования шипованных шин. Таким образом, было отмечено, что шипованная резина создает намного больше пыли, чем ламельные зимние шины и летняя резина, передает ERR.

По мнению ученых, частицы дорожной грязи содержат канцерогенные вещества и могут вызвать рак. Отмечается, что в этом случае есть прямая связь между развитием онкологии и теми мелкими частицами, которые «соскребаются» с асфальта.

Специалисты также подчеркивают, что запыление от шипованной резины создает основные проблемы в городах, где улицы ограждают высокие здания, между которыми воздух остается будто в ловушке. Ученые посоветовали сократить использование шипованной резины в городском пространстве, хотя, к примеру, в сельской местности без нее бывает довольно трудно проехать.

При этом лектор дорожной техники Таллинского технического университета Айн Кендра отметил, что износ дорожного покрытия шипованной резиной является большой проблемой.

Он подчеркнул, что разрушение покрытия в первую очередь зависит от скорости движения. По словам специалиста, шипы ударяются о камешки в асфальте и дробят их. А если скорость ниже, то они выворачивают эти камешки из асфальта.

По словам Кендры, хотя использование шипованной резины в Эстонии в последние годы уменьшилось, такие шины нельзя полностью исключить на местных грунтовых дорогах, а иногда они нужны и для начинающих водителей.

Ранее российский эксперт Максим Кадаков рассказал, что первое, с чего нужно начать при подготовке автомобиля к зиме, - это замена шин. Для российских дорог все-таки предпочтительнее выбирать шипованную резину, но нужно учитывать регион проживания и дороги, по которым будет ездить автовладелец.