В стране и мире Коронавирус В Минздраве дали рекомендации пенсионерам на время пандемии COVID-19 Светлана Головина В частности, рекомендуется ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции пожилым людям желательно ограничить выход из дома без веской причины. В частности, рекомендуется ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. «Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства», - цитирует Чуланова РИА Новости. В то же время при необходимости нахождения в общественном месте инфекционист напомнил об обязательном ношении защитной маски, использовании санитайзеров и строгом соблюдении социальной дистанции - не менее двух метров от окружающих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика