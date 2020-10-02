В Минздраве дали рекомендации пенсионерам на время пандемии COVID-19
В частности, рекомендуется ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.
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Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции пожилым людям желательно ограничить выход из дома без веской причины.
В частности, рекомендуется ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.
«Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства», - цитирует Чуланова РИА Новости.
В то же время при необходимости нахождения в общественном месте инфекционист напомнил об обязательном ношении защитной маски, использовании санитайзеров и строгом соблюдении социальной дистанции - не менее двух метров от окружающих.