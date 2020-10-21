В Подмосковье запретили спортивные и развлекательные мероприятия со зрителями

Власти Подмосковья ввели запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий со зрителями с 21 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запретить с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях», - говорится в документе.

Отмечается, что на этот срок тренировки спортсменов, а также физкультурные и спортивные мероприятия без зрителей остаются. С 21 октября по 7 ноября в Подмосковье также вводится запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. В постановлении уточняется, что прогулки на территории парков и музеев-заповедников разрешены.

На особый контроль поставлены ТРЦ, площадь которых свыше 5 тысяч квадратных метров. У всех посетителей, а также сотрудников, предоставляющих услуги общественного питания, будут измерять температуру.

В Подмосковье с 17 октября введен запрет на посещение развлекательных заведений, начиная с с 00.00 и до 08.00. По словам губернатора Андрея Воробьева, для борьбы с коронавирусом в регионе выделяют дополнительные средства на помощь медикам, для закупки автомобилей и средств индивидуальной защиты.