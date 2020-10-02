В России запущены программы обучения для потерявших работу из-за COVID-19

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором, Рострудом, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)"» и регионами страны запустило программы профессионального обучения и дополнительного образования для тех, кто потерял работу из-за COVID-19 или ищет новую.

«В программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян участвуют все регионы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечается, что участвовать в проекте могут те, кто ищет работу, также граждане, имеющие риск увольнения и выпускники. Планируется, что до конца года обучение пройдут более 110 тысяч россиян. Оно будет проводиться на базе колледжей, оснащение которых соответствует международным стандартам.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с безработицей в России напряженной. При этом глава государства заверил, что перед правительством поставлена задача восстановления занятости в следующем году. По словам президента, необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи.