Минобороны Азербайджана заявило о захвате стратегических высот в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении Минобороны республики.

«На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, отмечается, что с полуночи до семи утра 2 октября силами азербайджанской армии были уничтожены «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

Незадолго до этого сообщалось, что армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из которых - над Котайкской областью, что недалеко от столицы Еревана.

В четверг, 1 октября, президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе, призвав немедленно прекратить огонь.