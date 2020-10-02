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Минобороны Азербайджана заявило о захвате стратегических высот в Карабахе

Светлана Головина
10:34 02.10.2020
Ночью 2 октября силами азербайджанской армии были уничтожены пять бронетранспортеров и автомобилей, а также три объекта военной инфраструктуры.
Минобороны Азербайджана заявило о захвате стратегических высот в Карабахе
© Фото: Минобороны Азейрбайджана

Вооруженные силы Азербайджана заняли несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении Минобороны республики.

 «На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, отмечается, что с полуночи до семи утра 2 октября силами азербайджанской армии были уничтожены «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

Незадолго до этого сообщалось, что армянские военные сбили четыре беспилотника  в зоне конфликта, один из которых - над Котайкской областью, что недалеко от столицы Еревана.

В четверг, 1 октября, президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе, призвав немедленно прекратить огонь. 

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