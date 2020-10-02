Макрон объяснил невключение Лукашенко в санкционный список ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что включение белорусского президента Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза означало бы отказ от диалога.

«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога. Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум», - акцентировал французский лидер.

В то же время Макрон добавил, что в случае отказа идти на диалог президент Белоруссии может оказаться в санкционном списке в будущем, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты не поддержали введенные Великобританией и Канадой санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще нескольких белорусских чиновников.