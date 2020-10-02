Макрон объяснил невключение Лукашенко в санкционный список ЕС
По словам президента Франции, для начала белорусского лидера необходимо вовлечь в диалог.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что включение белорусского президента Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза означало бы отказ от диалога.
«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога. Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум», - акцентировал французский лидер.
В то же время Макрон добавил, что в случае отказа идти на диалог президент Белоруссии может оказаться в санкционном списке в будущем, пишет РИА Новости.
Накануне стало известно, что Соединенные Штаты не поддержали введенные Великобританией и Канадой санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще нескольких белорусских чиновников.