Песков раскрыл детали предстоящей видеовстречи Путина с бюро РСПП

В среду, 21 октября, Владимир Путина в режиме видеоконференции проведет встречу с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Традиционная встреча, которая проходит на полях недели РСПП», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, общение будет проходить в закрытом режиме, что позволит выстроить более откровенный разговор.

«Как правило, там не бывает вступительной части, не знаю, как будет в этот раз. Если президент сочтет возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, то тогда будет открытое», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он напомнил, что эта встреча всегда проходит в закрытом формате. По данным РИА Новости, мероприятие должно начаться в полдень.

Российский союз промышленников и предпринимателей - общероссийская организация, которая представляет интересы деловых кругов как в РФ, так и на международном уровне. РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний.