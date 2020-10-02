Заразившийся COVID-19 Трамп никому не передаст ядерный чемоданчик

Президент США Дональд Трамп, заразившийся COVID-19, не передаст своих полномочий никому, даже вице-президенту Майклу Пенсу. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Дир ответил «нет» корреспонденту ТАСС на соответствующий вопрос, не добавив никаких комментариев.

Лечащий врач президента Штатов Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп и его супруга, инфицированные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. По его словам, президент сможет продолжить работать в удаленном формате.

О том, что Трамп и первая леди США заразились коронавирусом, стало известно сегодня, 2 октября. По словам президента США, вместе с супругой они перешли на временную изоляцию.