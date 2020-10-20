В Туве возобновили подачу электричества

В дома жителей Тувы вернулось электричество после полного обесточивания. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь».

«Россети полностью восстановили электроснабжение потребителей Республики Тува. В 12.18 по местному времени (8.18 мск) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ. За один час 11 минут энергетикам филиала Россети ФСК ЕЭС МЭС Сибири удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии», - сказала «Звезде» директор по связям с общественностью Анастасия Гуливатенко.

Она добавила, что социально значимые объекты, включая медучреждения, во время отключения получали энергию от резервных источников. В данный момент бригады энергетиков ведут работу на месте повреждения на линии.

Ранее стало известно, что 330 тысяч человек остались без электричества из-за аварийного отключения.