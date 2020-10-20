Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Туве возобновили подачу электричества

Анна Касаткина
09:44 20.10.2020
Ранее 330 тысяч человек остались без света из-за аварии.
В Туве возобновили подачу электричества
© Фото: zhugher, Pixabay

В дома жителей Тувы вернулось электричество после полного обесточивания. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь».

«Россети полностью восстановили электроснабжение потребителей Республики Тува. В 12.18 по местному времени (8.18 мск) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ. За один час 11 минут энергетикам филиала Россети ФСК ЕЭС МЭС Сибири удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии», - сказала «Звезде» директор по связям с общественностью Анастасия Гуливатенко.

Она добавила, что социально значимые объекты, включая медучреждения, во время отключения получали энергию от резервных источников. В данный момент бригады энергетиков ведут работу на месте повреждения на линии.

Ранее стало известно, что 330 тысяч человек остались без электричества из-за аварийного отключения. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:44 В стране и мире
В Туве возобновили подачу электричества
09:40 В стране и мире
Видео
В Чите у пациентов с COVID-19 украли трубу для подачи кислорода
08:08 Вопросы истории
Останки экипажа обнаружили на месте загадочной авиакатастрофы 1945 года в Приморье
05:35 В стране и мире
Видео
Полный апгрейд: мини-субмарина «АС-28» проходит последние испытания перед отправкой на Черноморский флот
04:10 Армия
Видео
День военного связиста: как встречают профессиональный праздник на авиабазе Хмеймим
Популярное
Популярное
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Видео
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
Видео
Рома Жиган рассказал о причинах своего задержания полицией
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.