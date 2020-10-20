В Чите у пациентов с COVID-19 украли трубу для подачи кислорода

В Чите неизвестные похитили у больницы трубу для подачи кислорода. В это время в медучреждении в кислороде нуждались пятеро больных.

Инцидент произошел вечером 19 октября. Аппараты ИВЛ подали звуковой сигнал о том, что в системе упало давление, рассказала руководитель пресс-службы Минздрава Забайкальского края Инга Николаева.

«Когда персонал больницы стал разбираться с произошедшим, то выяснилось, что произошел сбой при подаче газа в оборудование, а именно - пропала медная труба (длиной. - Прим. ред.) порядка 15 метров. В это время пятеро пациентов нуждались бесперебойно в подаче кислорода. Они были оперативно транспортированы в другой корпус этой же больницы», - рассказала она.

Николаева подчеркнула, что все медицинское сообщество возмущено произошедшим и надеется на скорую поимку злоумышленников.

На базе областной клинической больницы №1, где произошел инцидент, проходят лечение больные коронавирусом. Развернуто порядка 600 коек, заполненность составляет около 90%.