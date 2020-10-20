Аналитики сообщили об изменении цен на подсолнечное масло

Аналитики сообщили о том, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд. Основным фактором стал скачок экспортных цен.

«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает. Основной фактор - новый скачок экспортных цен на масло», — подчеркнули аналитики, передает RT.

По словам экспертов, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74,175 тыс. рублей за тонну. Само подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну.

При этом ранее аналитики сообщили, что цены на товары, востребованные на фоне пандемии COVID-19, снижаются. К ним относятся: медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики, кусковое мыло, туалетная бумага, гречка и лимоны.