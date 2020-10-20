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Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе

Виктория Ивашечкина
08:48 20.10.2020
Одно из семи Чудес света выстроено из 2,3 миллиона блоков известняка и гранита, некоторые из которых весят до 80 тонн.
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
© Фото: Pete Linforth, Pixabay

Египетская пирамида в Гизе давно является настоящей загадкой для исследователей. Ученые со всего мира восхищаются ее невероятной точностью строительства, несмотря на то, что она была построена более 4500 лет назад. Однако недавно исследователи, возможно, обнаружили «изъян» в ее структуре, который помог раскрыть тайну строительства пирамиды.

Считается , что этот знаменитый памятник был построен для фараона Хеопса, и до сих пор остается самой старой и самой большой из трех древних пирамид на плато Гиза. Среди Семи чудес света эта пирамида единственное, что осталось в значительной степени нетронутым.

По оценкам ученым, вес пирамиды составляет около шести миллионов тонн. Памятник выстроен из 2,3 миллиона блоков известняка и гранита, некоторые из которых весят до 80 тонн. Существуют различные теории о методах строительства пирамиды, но большинство гипотез основаны на идее, что она была построена путем перемещения огромных камней из карьера на ее будущее местонахождение, передает Express

По словам ученых, когда работы были закончены, пирамида была облицована белым известняком. Предположительно, спустя несколько столетий он был удален, вероятно, для использования в других проектах.

Но когда исследователи из американского исследовательского фонда Гленна Дэша и Ассоциации исследований Древнего Египта (AERA) изучили, как могла бы выглядеть первоначальная структура, они пришли к весьма неоднозначным выводам.

По словам ученых, большая часть этих облицовочных камней была удалена столетия назад в качестве строительного материала, в результате чего пирамида осталась такой, какой мы ее видим сегодня, без большей части ее первоначальной оболочки.

Команда специалистов определила 84 точки на пирамиде, где, вероятно, были расположены внешние камни, путем поиска отметин на оставшейся конструкции. Эти точки были нанесены на сетку, чтобы исследователи могли использовать метод, называемый линейной регрессией, для расчета длин каждой стороны.

Ученые обнаружили, что три стороны пирамиды когда-то были от 230,295 до 230,373 метра в длину. При этом западная сторона находилась между 230,378 метров и 230,436 метра, то есть она была отклонена примерно на 14,1 см.
Это привело команду ученых к предположению, что фундамент пирамиды не совсем квадратный. Но, несмотря на это, они все еще озадачены тем, как древние рабочие подошли так близко к совершенству. По словам исследователей, это показывает то, что египтяне обладали весьма выдающимися навыками для своего времени.

Команда специалистов подробно описала в своем отчете, что для строительства памятника египтяне, скорее всего, расположили дизайн пирамиды на сетке и применили ее к земле во время возведения. При этом ученые признали, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, как эта теория работала на практике.

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