«Фальшивое величие рейха»: «земной шар» Гитлера выставили на продажу в США

Алюминиевый бар в форме гигантского глобуса с яхты Адольфа Гитлера выставили на продажу в США. Начальная цена лота составляет 250 000 долларов.

Бар с пятью стульями 70 лет простоял в амбаре в штате Мэриленд после того, как яхту Aviso Grille разобрали на металлолом. Организаторы аукциона называют его «фантастической реликвией, символизирующей фальшивое величие и излишества гитлеровского "Столетнего рейха"».

Яхта Aviso Grille была спущена на воду в 1935 году. В разное время она использовалась как государственное судно для первых лиц, как учебное судно, во время войны она выполняла функции минного заградителя и осуществляла патрули в Балтийском море. В 1945 году яхту захватили британские войска, после чего она была продана в Ливан. В 1949-м судно попало в США и, не найдя покупателя, было разобрано на металлолом в 1951 году.

Личность владельца бара не разглашается. Уточняется, что с предметами можно ознакомиться по предварительной записи в районе города Элктон в Мэриленде, сообщает The Guardian.