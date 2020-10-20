Онищенко оценил версию об искусственном происхождении COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что в 2013 году китайские и американские ученые смогли лабораторно воспроизвести вирус. Однако, как отмечает Онищенко, COVID-19 не приобрел после этого никаких новых свойств.

«Не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», - считает Онищенко.

По его словам, COVID-19 преодолел межвидовой барьер. С млекопитающих и перепончатокрылых он перешел на человека. Но вирусу, как подчеркнул Онищенко, в этом не помогали, он это сделал самостоятельно, передает НСН.

По мнению Онищенко, в настоящее время человечество вступает в «шестой технологический уклад», при котором возможно будет создать как искусственный вирус, так и искусственную жизнь.