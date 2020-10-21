Как посадить самолет на самолет: летающие авианосцы СССР

В период между двумя мировыми войнами инженерная мысль легко воплощала в жизнь и не такие идеи. Например, в Советском Союзе успели не только создать воздушные авианосцы, но и применить их в Великой Отечественной. Впрочем, обо всем по порядку.

А зачем он вообще нужен?

Родились летающие авианосцы не как игрушка для сильных мира сего и не как показатель способностей конструкторов и силы промышленности. У них, как и у любого военного проекта, были свои конкретные задачи.

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Американцы, например, на рубеже 20-х и 30-х годов построили два 240-метровых дирижабля-гиганта: «Акрон» и «Мейкон». Каждый мог нести, принимать и обслуживать четверку истребителей. Смысл был в том, чтобы наиболее эффективно и при этом недорого патрулировать огромный Тихий океан. Стремление, как показало время, правильное, потому что именно с его безбрежных просторов в декабре 1941-го и вынырнула японская авианосная группировка, устроившая разгром в Перл-Харборе.

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Советские конструкторы пошли другим путем. Они избрали не дирижабль, а самолет. И не для разведки, а для прикрытия с воздуха. Идея состояла в том, чтобы прицеплять к бомбардировщику истребитель, который сможет прикрывать строй бомбовозов от истребительной авиации противника. Забавно, что тут в наиболее вероятном сценарии применения вновь всплывали японцы. В начале 30-х именно война с ними подразумевала ситуацию, когда советские бомбардировщики полетят так далеко, что обычным истребителям не хватит топлива, чтобы их сопровождать.

Автором идеи выступал конструктор Владимир Вахмистров. Его проект летающего авианосца назывался просто – «Звено».

Создание чуда

Опробовав в 1931-м году свою схему на двухмоторном бомбардировщике ТБ-1, Вахмистров убедился, что отцепление истребителя в воздухе происходит нормально и проблемы, в принципе, не представляет. Конструктор обратил свой взор на четырехмоторного гиганта ТБ-3 – самолета, размах крыла которого на четверть превышал таковой у тогда еще не созданной «Летающей крепости».

Если под ТБ-1 подвешивали два истребителя, то у ТБ-3 получалось довести их количество до трех. Впрочем, к середине 30-х Вахмистров успешно опробовал схему с «пятеркой» – три самолета под крылом и два на крыле, выше. Это уже звучало куда убедительнее – два-четыре загруженных истребителями летающих авианосца могли создать группе бомбардировщиков вполне серьезное воздушное прикрытие.

Кроме того, Вахмистрову удалось создать самолет, который умеет не только запускать истребители, но и принимать их обратно. Достигалось это путем установки под крылом «трапеции» – опускающейся и поднимающейся (чтобы был запас расстояния до самолета) перекладины. За нее истребитель зацеплялся специальным крюком.

Это было даже проще и безопаснее посадки на обычный аэродром. Во-первых, вычитаемая из скорости истребителя скорость самолета-носителя делала зацепление плавным и удобным. Во-вторых, исключалась опасность при посадке на мокрую или обледенелую полосу.

Проверка боем

Но в Великой Отечественной войне приняла участие вовсе не «истребительная» версия летающего авианосца Вахмистрова. Гораздо больше перспектив имел «Звено-СПБ». То есть, «составной пикирующий бомбардировщик».

Идея была в том, чтобы соединить дальность и бомбовую нагрузку обычного бомбардировщика, и маневренность истребителя. Тот же И-16 мог бы исключительно точно, с пикирования, сбросить две 250-киллограммовые бомбы, и тут же быстро уйти. Но он бы никогда не взлетел с таким грузом, и уж тем более не дотянул до важных целей в тылу врага, а вот если бы ТБ-3 поднял в воздух пару таких И-16, и отцепил недалеко от цели – другое дело. Истребитель бы сбросил бомбы, обрел способность набирать высоту и вернулся бы на аэродром уже самостоятельно.

Идеальные цели для такого подхода нашлись быстро – румынская нефть. В 1941-м до нее еще можно было дотянуться с крымских аэродромов, и, помимо «обычных» бомбардировщиков, в налетах использовали и «Звенья» Вахмистрова. Первый боевой вылет состоялся 26 июля. За ним последовали и другие.

Крепко досталось нефтехранилищам, и плавучему доку. Советские летчики решили, что разнесли в пух и прах Чернаводский мост, по которому проходил нефтепровод, однако реальный ущерб вышел куда меньшим, чем могло бы показаться сверху наблюдающим горящий нефтепровод – скоро мост удалось восстановить.

Но сверху результат казался просто умопомрачительным. Это чуть было не продлило жизнь советским летающим авианосцам. Черноморский флот бы и дальше отправлял румынам подарки на «Звеньях», но у использовавшихся ТБ-3 уже кончался ресурс.

Тогда флотские попытались выбить себе новые самолеты, однако безуспешно. Велись переговоры о создании новых версий «Звена» – на базе куда более современного и скоростного бомбардировщика Пе-8, но и эта попытка тоже провалилась.

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Да и сама развернувшаяся война была для Советского Союза преимущественно сухопутной, и требовала не дальних и тяжелых самолетов, а фронтовую авиацию. Именно на нее при производстве и был сделан упор. В итоге летающие авианосцы остались не у дел.

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