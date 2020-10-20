Специалисты рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад

Пик заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад в начале ноября. Такой прогноз подготовили в научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Прогноз основан на анализе случаев заражения COVID-19 и суточного прироста выполненных тестов. В лаборатории также рассчитали индекс интенсивности инфицирования, используя процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», – цитирует специалистов РИА Новости.

Поясняется также, что снижение прироста заболеваемости наступит в тот момент, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».

В России 19 октября зарегистрировали рекордный прирост случаев заражения – 15 982 за сутки. С начала пандемии коронавирусом в стране заболело более 1,4 млн.