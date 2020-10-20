У актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак

У голливудского актера Джеффа Бриджеса обнаружили онкологию. Этой новостью знаменитый артист поделился сам в соцсетях с поклонниками.



«У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», - отметил актер.

Также артист подчеркнул в своем обращении, что начнет лечение уже во вторник. Также Бриджес поблагодарил своих поклонников за любовь и поддержку.

Голливудский актер Джефф Бриджес снялся более чем в 200 фильмах. Он знаменит по таким фильмам, как «Большой Лебовски», «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит». Кроме того, артист активно занимается благотворительностью (у него есть собственный благотворительный фонд «Остановите голод»), а также записывает музыку с участием других актеров Голливуда.