В Магадане крупный медведь забрел на автобазу и попытался напасть на мужчину: видео

В Магадане крупного медведя заметили в одном из микрорайонов города. По словам напуганных очевидцев, хищника видели сразу в нескольких местах.

Нежданный гость также приходил на одну из автобаз в городе. Животное погналось за водителем, который был там в это время, рассказал сотрудник автобазы. На камеры видеонаблюдения попал момент, когда хищник свободно разгуливал по территории базы, передает РИА Новости.

За последние несколько месяцев косолапый был замечен на прогулке сразу в нескольких регионах страны. Так, в центре Камчатского края городе Петропавловске-Камчатском несколько раз был замечен крупный бурый медведь. Животное удалось запечатлеть на камеру одного из автомобилей. Медведь пробежал возле школы и детского сада и заставил прятаться от него детей, гуляющих рядом по улице.

А в Ярославле местный житель случайно снял на видео медведя, прогуливающегося по улицам города. На записи видно, как дикий зверь бежит по населенному пункту вдоль трамвайных путей.