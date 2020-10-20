Угроза цунами: у берегов Аляски произошло мощное землетрясение
В зоне максимальной опасности оказались Алеутские острова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Угроза цунами в эти минуты объявлена на Аляске. Ночью там произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.
Сразу после этого по штату прокатилась серия афтершоков. Люди в страхе выбегали из своих домов.
В зоне максимальной опасности оказались Алеутские острова. Власти региона выпустили экстренное обращение к жителям, попросив их укрыться в домах и уехать подальше от побережья.
Эпицентр землетрясения находился в 91-ом километре к юго-востоку от небольшого города Санд-Пойнт. В данный момент спасатели осматривают здания. Предположительно, жертв и разрушений нет.