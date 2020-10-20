Полный апгрейд: мини-субмарина «АС-28» проходит последние испытания перед отправкой на Черноморский флот

Глубоководный аппарат «АС-28» прошел модернизацию и теперь проходит последние испытания перед отправкой на Черноморский флот. Титановый корпус мини-субмарины в свежей оранжево-белой раскраске. Аппарат может погружаться на глубину до 1000 метров, но в Санкт-Петербурге на Канонерском судоремонтном заводе, где завершен его ремонт, так глубоко не «нырнешь», мелковато.

Сейчас проходят последние испытания глубоководного спасательного аппарата после серьезной модернизации. В акватории Финского залива проверяют работу всех систем. Главная задача аппаратов типа «Приз» - поиск аварийных подводных лодок и оказание помощи их экипажам.

«Сейчас я оказался внутри мини-подлодки. Тесно. Но что делать. Это первый отсек - основное рабочее место, где находятся командир и гидроакустик», - рассказал Павел Кутаренко.

Экипаж мини-субмарины - 5 человек. Но аппарат может принять на борт еще 20 человек. Например, подводников с аварийной лодки. Теперь мини-субмарина лучше «видит» и «слышит», а значит - и ищет. У нее модернизировано практически все оборудование.

«Изменилась система звукоподводной связи, система управления движением, аппаратура видеонаблюдения. Техника стала более точной и надежной», - рассказал командир глубоководного аппарата «АС-28» Юрий Мочалин.

Через подобное обновление должны пройти все глубоководные поисково-спасательные аппараты Военно-морского флота России. Здесь же, в цеху Канонерского судоремонтного завода идет работа над еще одним глубоководным аппаратом – «АС-36».

Эти аппараты типа «Бестер» меньше и легче, а потому их можно доставлять к месту аварийно-спасательной операции самолетом. После модернизации мини-субмарина получит новые манипуляторы, гидроакустику, системы навигации и жизнеобеспечения. Изменено даже устройство автоматической посадки и стыковки с аварийной подлодкой.

«Все, что вы видите, провода, различные системы - этого всего не было. В процессе установки были сняты старые элементы, они были обновлены и поставлены новые», - рассказал командир глубоководного аппарата «АС-36» Андрей Волков.

Аппарат «АС 36» предназначен для Северного флота, модернизация и испытания должны завершиться в течение года. Его более крупный собрат – «АС 28» - будет служить в теплых водах, на Черноморском флоте. Сложнейшая модернизация завершена, уникальная мини-субмарина с новыми силами и возможностями отправится в город-герой Севастополь.