Бары и дискотеки под запретом: в Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса вводятся в Хабаровском крае. Решение было принято на совещании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.

Как пишут «Хабаровские вести», меры коснутся ресторанов, баров и дискотек, которые будут работать только до 23 часов.

Школьные каникулы в регионе продлятся с 21 октября по 9 ноября. Исключение - северные районы, где нет зарегистрированных случаев коронавируса. Высшие учебные заведения с 21 октября перейдут на дистанционный режим обучения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлены 142 инфицированных, 38 выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе заболели 14 020 человек, выздоровели 10 480, умерли 123.