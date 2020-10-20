Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Бары и дискотеки под запретом: в Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19

Иван Линдеманн
05:34 20.10.2020
Школьные каникулы в регионе продлятся с 21 октября по 9 ноября.
Бары и дискотеки под запретом: в Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
© Фото: Demian Stringer globallookpress

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса вводятся в Хабаровском крае. Решение было принято на совещании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.

Как пишут «Хабаровские вести», меры коснутся ресторанов, баров и дискотек, которые будут работать только до 23 часов.

Школьные каникулы в регионе продлятся с 21 октября по 9 ноября. Исключение - северные районы, где нет зарегистрированных случаев коронавируса. Высшие учебные заведения с 21 октября перейдут на дистанционный режим обучения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлены 142 инфицированных, 38 выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе заболели 14 020 человек, выздоровели 10 480, умерли 123.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:11 В стране и мире
Видео
Карантин для приезжих и закрытие баров: в каких регионах РФ ввели новые ограничения из-за COVID-19
03:13 В стране и мире
Роспотребнадзор: эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 41 регионе РФ
01:27 Армия
Видео
Ночной перехват: кадры учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке
04:10 Армия
Видео
День военного связиста: как встречают профессиональный праздник на авиабазе Хмеймим
05:35 В стране и мире
Видео
Полный апгрейд: мини-субмарина «АС-28» проходит последние испытания перед отправкой на Черноморский флот
Популярное
Популярное
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
Видео
Рома Жиган рассказал о причинах своего задержания полицией
Названы способы повышения иммунитета к коронавирусу
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.