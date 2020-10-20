Задействовано более 50 пожарных: в Чите полыхает крупный рынок

В Чите в 1-ом микрорайоне произошло возгорание здания крытого рынка на перекрестке улиц Лазо и Ярославского. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Как рассказали ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, люди были эвакуированы из здания.

На месте работают около 20 пожарных расчетов, более 50 сотрудников пожарной охраны, полицейские, медики и сотрудники городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.