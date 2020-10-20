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Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерстве в адрес шести россиян

Иван Линдеманн
04:58 20.10.2020
В дипмиссии напомнили, что американские власти искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано.
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерстве в адрес шести россиян
© Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress

Обвинения США в хакерстве в адрес шестерых граждан России не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил представитель посольства РФ в Вашингтоне.

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании», - приводят его слова РИА Новости.

В посольстве напомнили, что власти США искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано.

«Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения», - уточнил дипломат.

Также он добавил, что у РФ нет и никогда не было намерений заниматься какими-либо дестабилизирующими вещами.

«Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», - подчеркнули в посольстве.

Ранее Минюст и ФБР США предъявили обвинения в хакерстве шести гражданам Российской Федерации, которых они считают причастными к распространению компьютерного вируса NotPetya в 2017 году. По версии американской стороны, россияне якобы организовали атаки на Олимпийские игры в Корее и могли повлиять на выборы во Франции.

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